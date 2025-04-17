Beşiktaş'ta Berg için şartlar zorlanacak!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz ocak ayında scout ekibinin tavsiyesi ve Ole Gunnar Solskjaer'in oluruyla Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için 10 gün boyunca uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ŞARTLAR ZORLANACAK
Oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için bir kez daha düğmeye bastı. Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı.
PAZARLIKLARI BAŞKAN YAPACAK
Kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş forması giymek isteyen oyuncu için şartlar zorlanacak. 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Berg için pazarlıklar da bizzat başkan Başkan Adalı tarafından yapılacak.
Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için bir kez daha düğmeye bastı. Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı.
PAZARLIKLARI BAŞKAN YAPACAK
Kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş forması giymek isteyen oyuncu için şartlar zorlanacak. 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Berg için pazarlıklar da bizzat başkan Başkan Adalı tarafından yapılacak.
Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.