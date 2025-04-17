Beşiktaş'ta Berg için şartlar zorlanacak!

Beşiktaş, transferi için yeniden girişimlere başladığı Patrick Berg için tüm şartları zorlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Berg için şartlar zorlanacak!
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17 Nisan 2025 08:56
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz ocak ayında scout ekibinin tavsiyesi ve Ole Gunnar Solskjaer'in oluruyla Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için 10 gün boyunca uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için bir kez daha düğmeye bastı. Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı.

PAZARLIKLARI BAŞKAN YAPACAK

Kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş forması giymek isteyen oyuncu için şartlar zorlanacak. 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Berg için pazarlıklar da bizzat başkan Başkan Adalı tarafından yapılacak.

Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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