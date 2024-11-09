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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi 2 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi 2 eksik
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09 Kasım 2024 15:29
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta 2 eksik, 1 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak.

Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek. 

 
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