İSTEYENİ ÇOK

Sezon başında Beşiktaş 'a büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlılar kadroya iki önemli santrfor takviyesi yapmak için İtalyan yıldızın gideceği günü iple çekiyor. Ancak Immobile'nin planı çok farklı.Sürekli Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği yönünde açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki oyuncunun tek derdi 6 milyon avro olan yıllık ücreti.Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Immobile, gelecek sezon kesin olarak İtalya'ya dönmekte kararlı ama ücretini almak için her yolu deniyor.Immobile'nin Beşiktaş'ta kalacakmış gibi açıklamalarda bulunmasının sebebi yıllık ücreti. Yönetimin 6 milyon avroyu ödemesi durumunda yolunu gözlediği İtalya'ya dönecek tecrübeli oyuncunun talibi çok.Milan, Immobile'yi üçüncü santrfor olarak kadrosuna katmak istiyor. Bologna ise as forveti yapmak niyetinde. İtalyan yıldız da daha sıcak baktığı Bologna'ya ilk uçakla gitmek için parasını bekliyor.Siyah beyazlı yönetim de Immobile'nin her türlü durumda İtalya'ya döneceğinden emin olduğu için yıllık ücreti ödeyip sözleşmeyi feshetmekte acele etmiyor.