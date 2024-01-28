Beşiktaş'ta ayrılık kararı!

Werder Bremen'den teklif alan Onur Bulut, taraftarların bitmek bilmeyen protestoları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Santos'un onay vermesi halinde deneyimli oyuncu kariyerine Bundesliga'da devam edecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık kararı!
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28 Ocak 2024 09:33
Beşiktaş'ta taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Onur Bulut kariyerine Almanya'da devam etmenin hazırlıklarını yapıyor.

AYRILIK KARARI ALDI

Beşiktaş, 29 yaşındaki deneyimli futbolcuyu geçen sezon ara transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer etmişti. Siyah-beyazlı formayla 41 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Onur son dönemde taraftarların bitmek bilmeyen protestoları ve Werder Bremen'den gelen sürpriz teklif nedeniyle ayrılmaya karar verdi.

Beşiktaş'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Werder Bremen'in teklifine sıcak bakıyor.

Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut'un taraftar tepkisi yüzünden siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırarak, Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.

SANTOS'TAN ONAY BEKLENİYOR

Valentin Rosier'i satış opsiyonuyla birlikte Nice'e kiralayan Beşiktaş'ın Onur Bulut'u elden çıkarmaya şu an için sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Fernando Santos'un onaylaması halinde deneyimli oyuncunun Werder Bremen'e transferine izin vereceği belirtildi.

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