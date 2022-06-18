Beşiktaş'ta Atiba ile yeni sözleşme!

Beşiktaş'ta 9 sezondur forma giyen ATiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu siyah-beyazlı forma altında yaşayacak.Siyah beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı.Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.