Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.



Di Marzio'nun haberine göre, Hellas Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.



Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.



PERFORMANSI



Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.



