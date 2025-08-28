28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.

28 Ağustos 2025 13:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor. 

Di Marzio'nun haberine göre, Hellas Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
