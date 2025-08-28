Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Hellas Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
PERFORMANSI
Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu
Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.
Beşiktaş
