Beşiktaş'ta 3 ismin veda maçı

Sezonu bu akşam oynayacağı Kasımpaşa maçıyla kapatacak olan Beşiktaş'ta, sözleşmeleri sona erecek 3 futbolcunun siyah beyazlı formayla son kez sahaya çıkması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta 3 ismin veda maçı
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26 Mayıs 2024 11:21
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta, bazı futbolcuların son kez siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Rachid Ghezzal, Joe Worrall ve Umut Meraş bugün Beşiktaş'a veda edecek. Sözleşmeleri bitecek olan deneyimli oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesindeki maç sayısına bağlı uzatma opsiyonu kaldırılan Ghezzal, Kartal'dan ayrılacak.

Kontratı bitecek Umut Meraş'a yeni teklif yapılmayacak.

Siyah-beyazlılar devre arası Nottingham Forest'ten kiralanan Worrall'la da vedalaşacak. Beklentileri karşılayamayan İngiliz stoper ülkesine dönecek.  

 

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