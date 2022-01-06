Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikalık süresi 1-1 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş kazandı. Siyah beyazlılar penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlük kurdu.



Beşiktaş'ı öne geçiren golü 33. dakikada Atiba Hutchinson attı. Antalyaspor, yine Atiba'nın 74. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.



Penaltı atışlarında Beşiktaş'ta oyuncular hata yapmazken, Antalyaspor'da Mustafa Erdilman ve Floranus penaltı atışından faydalanamadı.



Tarihinde ilk kez bir sezonda 3 kupa kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı ise 2. kez kaldırmayı başardı.



Fraport TAV Antalyaspor ise kulüp tarihi açısından bir ilki kaçırmış oldu.



ÖNDER KARAVELİ'DEN 5 RÖTUŞ



Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'ın başkenti Doha'da karşılaşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Altay maçına göre sahada 5 farklı isimle yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.



Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maçta ilk 11'de oynayan Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Rachid Ghezzal ve Güven Yalçın kadroda yer alamadı. Karaveli, Altay maçında ilk 11'de oynattığı Umut Meraş'ı ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında yedek soyundurdu. Siyah-beyazlı takımın Altay ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Domagoj Vida, Katar'daki maçta ilk 11'de şans buldu. Yedeklerde bulunan Umut Meraş'ın yerine ise Rıdvan Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.



Karaveli, eksik diğer oyuncuların yerine Fraport TAV Antalyaspor maçında Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve Cyle Larin'i oynattı.



BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN 4 OYUNCU KADRODA



Kovid-19 vakaların yaşandığı Beşiktaş'ta altyapıdan Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş kadroda yer aldı.



Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Welinton ve Alex Teixeira maça yedekler arasında başladı.



NURİ ŞAHİN'DEN 5 DEĞİŞİKLİK



Tarihinde ilk kez Turkcell Süper Kupa müsabakası oynayan Fraport TAV Antalyaspor'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 oyuncu Beşiktaş karşısında kadroda yer alamadı.



Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GZT Giresunspor maçına göre Beşiktaş mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin GZT Giresunspor ile oynadığı maçta kalede görev yapan Diogo Sousa, Beşiktaş müsabakasında yedekler arasında kaldı. Bu oyuncunun yerine Ruud Jorge Boffin ilk 11'de şans buldu. GZT Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Gökdeniz Bayrakdar da Beşiktaş maçına yedek başladı.



Kırmızı-beyazlı ekipte, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen Bahadır Öztürk, Haji Amir Wright ve Fredy ise Katar'daki karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



Fraport TAV Antalyaspor'da bu isimlerin yerine Doğukan Sinik, Güray Vural, Enzo Crivelli ve Veysel Sarı ilk 11'de şans buldu.



4. KEZ YURT DIŞINDA OYNANDI



Turkcell Süper Kupa mücadelesi yurt dışında 4. kez oynandı.



Kupanın ilk 3 maçı Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.



Katar ilk kez Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yaptı.



BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE POZİSYONLARLA BAŞLADI



Mücadeleye Beşiktaş etkili başladı. Rıdvan Yılmaz ile 2. dakikada ilk tehlikesini yaratan Beşiktaş, 7. dakikada Kenan Karaman ile de etkili bir ataktan yararlanamadı.



9. dakikada Beşiktaş, maçın ilk net gol pozisyonunu yakaladı. Pjanic'in ceza sahasına gönderdiği topu Cyle Larin göğsü ile kontrol etmek istedi. Bünyamin'in araya girerek uzaklaştırmaya çalıştığı top Josef'in önünde kaldı. Josef'in vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.



15. dakikadan sonra Antalyaspor da oyuna ortak olmaya başladı ancak fırsatları yakalayan taraf Beşiktaş oldu. 22'de gelişen hızlı hücumda Larin'in yerden sert ortasına Kenan Karaman yetişemedi ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkarma fırstını kaçırdı.



ATIBA BAŞLADI, ATIBA BİTİRDİ: GOL!



Pozisyonları bulmayı sürdüren Beşiktaş, 33. dakikada Atiba ile maçın gol perdesini açtı.



Atiba sürüklediği hücumda ceza yayı önüne kadar topu sürmeyi başardı. Atiba pasını Kenan'a aktardı. Kenan'ın pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier bekletmeden ortasını yerden uzak direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top altpas gerisinde Atiba'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu yerden tek vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırmayı başardı.



İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE ANTALYASPOR BASKISI



Antalyaspor, ilk yarının son 5 dakikasında Beşiktaş kalesine çok adamla hücum etmeye ve baskı kurmaya başladı. 41'de Milosevic'in şutunu Ersin kontrol etti. Üst üste ataklarda hata yapmayan Beşiktaş, ilk devrenin son bölümünde farkı 2'ye çıkarma fırsatını Atiba ile değerlendiremedi.



Ceza sahasına yakın bölgenin sağ çaprazından Pjanic serbest vuruşu kullandı. Gelen topa Atiba kafayı vurdu ve top direk dibinden auta gitti.



LARIN İNANILMAZ BİR FIRSATI KAÇIRDI



Antalyaspor, ikinci yarıya Eren Albayrak yerine Paul Mukairu'yla başladı.



Beşiktaş savunmada tedbirli kalıp hızlı hücumlarla hücum etmeyi seçerken, Antalyaspor ise baskısını artırdı.



Cyle Larin, 52. dakikada inanılmaz bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Rosier'in pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topu kontrol eden Kenan Karaman son çizgiye inerek ortasını yerden altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Cyle Larin savunmadan önce topa vurmayı başardı ancak boş kale olmasına karşın vuruş üstten auta gitti.



MIRALEM PJANIC SAKATLANDI



Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 64. dakikada Milosevic ve Ghacha yerine Hakan Özmert ve Amilton'u oyuna aldı.



Beşiktaş'ta ise ilk değişiklik mecburi gerçekleşti. Sakatlanan Miralem Pjanic yerine 68. dakikada Umut Meraş oyuna dahil oldu.



ATIBA BU KEZ KENDİ KALESİNE



Baskısını artıran Antalyaspor, 74. dakikada skoru eşitledi.



Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Özmert ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza sahası sol çaprazında Güray Vural'ın önüne düştü. Güray bekletmeden sert vuruşunu yaptı ve savunmada Atiba'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu.



KARŞILIKLI MÜDAHALELELER



Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 1-1'de sonra Crivelli'nin yerine Gökdeniz Bayrakdar'ı oyuna aldı. Gökdeniz, girer girmez yakaladığı pozisyondan faydalanamadı.



Önder Karaveli, yorgunluk belirtileri gösteren takımına iki değişiklikle müdahale etti. Larin ve Kenan'ın yerine Alex Teixeira ve altyapıdan genç oyuncu Emirhan İlkhan oyuna dahil oldu.



Oyunda normal sürenin son 10 dakikalık bölümünde iki takım da tedbirli oynadı ve skoru riske etmek istemedi. Temposuz ve pozisyonsuz geçen normal sürenin son bölümün ardından maç 1-1'lik skorla uzatmalara gitti.



UZATMALARDA RİSK ALMADILAR



Mücadelenin 2 uzatma devresinde de takımlar risksiz bir oyunu tercih etti. Bireysel çabalarla gelişen ataklarda ise savunmalar başarılı bir şekilde karşılık verdi ve 30 dakikalık uzatma bölümü 1-1 sona erdi.



PENALTILAR



Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.



Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.



Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Pjanic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larin'in vurmakta geciktiği meşin yuvarlağa savunma ayak koydu. Josef, önüne düşen topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

22. dakikada Larin'in soldan yerden pasında altıpasta boş durumdaki Kenan Karaman'ın dokunamadığı top, auta gitti.

28. dakikada Ghacha'nın ceza alanı önünde yerden şutunda kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu.

45+2. dakikada Pjanic'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.

74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Atiba, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Kenan Karaman (Dk. 80 Emirhan İlkhan), Josef, Larin (Dk. 80 Teixeira), Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Mukairu), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar)

Goller: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş), Dk. 74 Atiba (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 4 Veysel Sarı, Dk. 60 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 Pjanic, Dk. 113 Welinton (Beşiktaş)





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