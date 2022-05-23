Beşiktaş, Stefano Denswil için pusuda...

Beşiktaş, bu sezon kiralık olarak oynadığı Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen Stefano Denswil için pusuda bekliyor.Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcunun Trabzonspor ile anlaşamaması durumunda devreye girecek. Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Denswil için opsiyonu bulunmuyor. 29 yaşındaki savunmacı bu sezon ligde 29 maçta oynadı.Stefano Denwil ismi Trabzonspor'a katılmadan önce de Beşiktaş ile de anılmıştı.