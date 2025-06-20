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Beşiktaş, Silas'ı gündemine aldı

Kızılyıldız'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Silas için Beşiktaş, oyuncuyu radarına aldı.

calendar 20 Haziran 2025 08:29 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Silas'ı gündemine aldı
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Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor.

Africafoot'un haberine göre; bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız, 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti.

Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı. 

 

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