Beşiktaş, Silas'ı gündemine aldı

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor.
Africafoot'un haberine göre; bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız, 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti.
Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor.
Africafoot'un haberine göre; bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız, 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti.
Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.
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