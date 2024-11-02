Beşiktaş, sahasında seriyi bozmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Mersin Spor'u 72-66 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, sahasında seriyi bozmadı
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02 Kasım 2024 17:25
Son güncelleme 02 Kasım 2024 17:49
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar mücadeleyi 72-66 kazandı.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonucun ardından ligde üst üste 4.galibiyetini aldı.
Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7

Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-47

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