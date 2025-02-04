Beşiktaş'ın da gündeminde olan Rennes'in Norveçli stoperi Leo Ostigard, Avrupa'da ara tranfer döneminin son saatlerinde Hoffenheim'a imza attı.
Alman takımı, Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Ostigard'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, 25 yaşıdaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak "Kış transfer döneminin sonlarına doğru aradığımız niteliklere sahip bir stoper olan Leo ile anlaştık. Genç yaşına rağmen, İngiltere, Fransa ve İtalya'da en üst seviyede oynamış, uluslararası alanda deneyimli bir oyuncu. Leo, Napoli'de forma giydiği dönemde 2022/2023 sezonunda İtalya şampiyonu olmuş, geçen sezon ise Serie A'da düzenli forma giyen oyunculardan biri olmuştu. Bu sezon Rennes'de de düzenli olarak forma giyiyordu. O, mücadeleden asla kaçınmayan, tavizsiz bir defans oyuncusu. Bu yüzden Leo'nun oyunumuza istediğimiz istikrarı kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
18 MAÇTA 1 GOL
Ostigard, bu sezon Fransız ekibiyle Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 18 resmi maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Beşiktaş'la adı anılan Ostigard'ın yeni takımı belli oldu
Transferde adı Beşiktaş'la anılan Rennes'in savunma oyuncusu Leo Ostigard'ı, Almanya'nın Hoffenheim takımı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın da gündeminde olan Rennes'in Norveçli stoperi Leo Ostigard, Avrupa'da ara tranfer döneminin son saatlerinde Hoffenheim'a imza attı.
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