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Beşiktaş kaçırdı, Malatyaspor attı!

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş, mutlak bir gol pozisyonunu kaçırdı. Pozisyonun devamında Yeni Malatyaspor golü attı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş kaçırdı, Malatyaspor attı!
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15 Şubat 2019 22:04
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 65. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş, Jeremain Lens ile farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı, dönen pozisyonda Malatyaspor golü buldu ve maça eşitliği getirdi.

Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Lens, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ancak mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Beşiktaş'ın farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremediği pozisyonun devamında Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu ile golü buldu ve skora denge geldi. Yeni Malatyaspor, öte yandan kaleyi isabetli bulan ilk şutunda golü atmış oldu.

GOLÜ KAÇIRDI, OYUNDAN ALINDI

Pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lens'i oyundan çıkartıp Ricardo Quaresma'yı sahaya sürdü.



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