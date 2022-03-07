Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!

Beşiktaş, Başakşehir maçında aldığı beraberlikle birlikte yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!
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07 Mart 2022 23:35
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 lig mücadelesinde 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu süreçte Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) müsabakalarını 1 puanla tamamladı. Evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 9 maçta 17 puan elde etti.

 

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