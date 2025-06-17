Beşiktaş'ın yeni hedefi: Roony Bardghji

Beşiktaş yönetimi Kenny Arroyo ve Elan Ricardo gibi potansiyeli olan genç oyuncuları da kadrosuna katmayı planlıyor.
Bu oyuncular arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de Suriye asıllı 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji.
FC Kopenhag takımının bir parçası olan 19 yaşındaki İsveçli sağ kanat oyuncusu Roony Bardghji bir süredir Beşiktaş'ın radarındaydı. Suriye asıllı oyuncu, ciddi bir çapraz bağ sakatlığının ardından gözden düştü. Siyah-beyazlılar oyuncu için daha fazla sağlık raporu talep etti.
Bu oyuncular arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de Suriye asıllı 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji.
FC Kopenhag takımının bir parçası olan 19 yaşındaki İsveçli sağ kanat oyuncusu Roony Bardghji bir süredir Beşiktaş'ın radarındaydı. Suriye asıllı oyuncu, ciddi bir çapraz bağ sakatlığının ardından gözden düştü. Siyah-beyazlılar oyuncu için daha fazla sağlık raporu talep etti.
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