Beşiktaş'ın transfer hedefi: Yerli-milli

Beşiktaş yönetimi, rotasyondaki Türk oyuncu sayısını arttırmak istiyor. Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, siyah-beyazlıların listesindeki ilk isimler. Bonservisi Bayern Münih'te olan Yusuf Kabadayı da hedefte.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın transfer hedefi: Yerli-milli
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16 Mayıs 2024 12:55
Önümüzdeki sezon kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta yerli oyuncu sayısının arttırılması öncelikli hedef.

Yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle rotasyona eklenecek kaliteli Türk oyuncu arayan siyah-beyazlılarda Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın hazırladığı listede Alanyaspor'dan kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa'dan sol bek Yasin Özcan öne çıktı.

Geçen ay Almanya'da da gurbetçi avına çıkan Aybaba, bonservisi Bayern Münih'te bulunan, Schalke 04'te kiralık oynayan 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı için de olumlu rapor verdi. 

 
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