Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde fikstürü açıklandı duyuruldu. Siyah beyazlı takım 15 Eylül'de evinde oynayacağı Dortmund maçıyla ilk maçını oynayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
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27 Ağustos 2021 23:25
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası 15 Eylül'de evinde oynayacağı Dortmund maçı ile başlayarak. Sonrasında Ajax deplasmanı ve Sporting ile evinde oynayacağı maçlarla ilk maçlarını tamamlayacak olan Beşiktaş, 7 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Dortmund maçıyla grup maçlarını tamamlamış olacak.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi: 

(Ev) 15 Eylül - Dortmund
(Deplasman) 28 Eylül - Ajax
(Ev) 19 Ekim - Sporting
(Deplasman) 3 Kasım - Sporting
(Ev) 24 Kasım - Ajax
(Deplasman) 7 Aralık - Dortmund




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