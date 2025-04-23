Beşiktaş'ın radarındaki Serginho, kariyer sezonunu yaşıyor!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgilendiği Serginho, Viborg'da kariyerinin sezonunu yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın radarındaki Serginho, kariyer sezonunu yaşıyor!
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23 Nisan 2025 12:48

Devre arası transfer döneminde kanat transferi için Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Danimarka'nın Viborg talomanda forma giyen Sergio Pereira Andrade (Serginho) olmuştu. 

24 yaşındaki isim, Danimarka ekibinde gösterdiği performansla kariyer sezonunu yaşıyor.

5 GOL 20 ASİST YAPTI

Yeşil Burunlu kanat oyuncusu, bu sezon Viborg formasıyla çıktığı 25 maçta 5 goi atarken, 20 de asist yaptı.

Belenenses. Sacavenense ve Benfica altyapılarında forma giyen Serginho, Estoril ve Oliveirense'de A takım seviyesinde mücadele ettikten sonra Temmuz 2023'te 500 bin Euro bonservis bedeliyle Viborg'a transfer oldu. 

 
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