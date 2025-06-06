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Beşiktaş'ın orta saha hedefi: Salvatore Esposito

Beşiktaş, Spezia forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salvatore Esposito ile ilgileniyor.

calendar 06 Haziran 2025 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın orta saha hedefi: Salvatore Esposito
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Spezia forması giyen orta saha oyuncusu Salvatore Esposito ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER RAKİPLERİ

24 yaşındaki futbolcunun Spezia'dan ayrılmasının beklendiği ve Beşiktaş dışında da taliplerinin olduğu yazıldı. İtalya'dan Bologna ve Palermo'nun da Esposito ile ilgilendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Spezia'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Esposito, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İtalyan Esposito'nun kulübü Spezia ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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