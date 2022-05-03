Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi

Ligin bitimine 3 hafta kala 6. sırada bulunan Beşiktaş, sezonu en azından 5. sırada tamamlayıp Konferans Ligi'ne gidiş bileti almak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi
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03 Mayıs 2022 13:56
Bitime 3 hafta kala beşinci Alanyaspor'un 1, dördüncü Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, kalan haftalarda alacağı puanlarla UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tutmayı hedefliyor.

Lig şampiyonu Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı da kazanması halinde lig beşincisinin ön eleme turuyla Konferans Ligi'nin yolunu tutacak olmasını göz önünde bulunduran Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in, tüm hedefini yeni sezonda Avrupa olarak belirlediği öğrenildi.
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