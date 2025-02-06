Beşiktaş'ın gözü Almanya'da!

Beşiktaş, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Bild'e göre, Beşiktaş'ın hedefinde; Atakan Karazor, Mert Kömür ve Eren Dinkçi bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gözü Almanya'da!
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06 Şubat 2025 16:26
Beşiktaş, transferde rotasını Almanya'da oynayan gurbeçi oyunculara çevirdi.

BEŞİKTAŞ'I GERİ ÇEVİRDİLER

Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ve Augsburg'ta forma giyen Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak iki oyuncu da kulüplerinden ayrılmak istemediği için Beşiktaş'ı geri çevirdi.

Beşiktaş'ın Almanya'dan bir diğer hedefinin Freiburg'tan Eren Dinkçi olduğu kaydedildi.

Eren Dinkçi'nin durumunun Atakan Karazor ve Mert Kömür'e göre daha farklı olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Öte yandan Eren Dinkçi'nin transferinin olmaması durumunda da Beşiktaş'ın transferdeki bu stratejisinin değişmeyeceği ve siyah-beyazlıların listesinde Almanya'dan başka futbolcuların da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş, şu ana kadar ara transfer döneminde kadrosuna bir takviye gerçekleştirmedi.

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