Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki kararla ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı tepkisi
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16 Ağustos 2022 00:32
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yer aldı.

NELER OLDU?

Weghorst'un ilgili pozisyonunda siyah-beyazlı futbolcu faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı. Weghorts karara itiraz etti ve sarı kart gördü. Enner Valencia'nın pozisyonda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

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