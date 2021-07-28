Beşiktaş'ın Diego Godin transferinde taktiği

Beşiktaş, transferde tüm dikkatini Rosier, Ghezzal ve Alex üzerine kursa da, golcü ve stoper arayışlarını da sürdürmeye devam ediyor. Ancak siyah-beyazlılar bu konuda acele etmek istemiyor.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ın Diego Godin transferinde taktiği
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28 Temmuz 2021 07:57
Cagliari'de oynayan Godin ile kiralık olarak ilgilenen yönetimin, İtalyan Kulübü ile yaptığı görüşmelerde olumlu anlamda mesafe aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da fikrini alarak Godin'i gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, uygun şartların olması halinde bu oyuncuyu hemen transfer edecek.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Eğer uygun mali şartların olmaması durumunda ise Beşiktaş yönetimi, stoper transferinde gerekirse transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi göze alabilecek şansa sahip...

Mevcut kadroda Vida ve Welinton dışında, Necip Uysal Mehmet Topal, Souza ve Atiba gibi stoper özellikli oyunculara da sahip olan Kartal, stoper transferinde acele etmeyecek.

Yönetim, aynı taktiği golcü transferinde de sürdürecek. Larin, Kenan Karaman ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosunda bulundurması nedeniyle golcü transferinde de acele etmeyen yönetim, bu hafta içerisinde Rosier transferini bitirmeye çalışacak. 

CAGLIARI BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberien göre; Diego Godin ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun kulübü Cagliari ile uzun süredir pazarlık halinde. İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini dün İstanbul'a geldi ve siyah-beyazlı yönetim ile görüştü. Beşiktaş'ın, oyuncunun bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro olan maaşının tamamını ödemesi gerektiğini söyleyen Giulini, "Sadece 1.5 milyon Euro öderiz" yanıtını alınca düşünmek için süre istedi.




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