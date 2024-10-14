Beşiktaş'ın altın adamı Gedson Fernandes

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sezona hızlı başladı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, takımının en önemli hücum silahı konumunda. Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı. Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor.



Fernandes'in sergilediği bu performans Portekiz'de de yankı uyandırdı. Yetenekli orta saha için Portekiz Milli Takımı'ndan ekiplerin yakın takipte olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Roberto Martinez'e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi. Portekiz Teknik Direktörü Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş 'ın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı.