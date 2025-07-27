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Beşiktaş ile anıldı, yeni takımı Flamengo

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Milan oyuncusu Emerson Royal, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşma sağladı.

calendar 27 Temmuz 2025 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: flamengo.com.br
Beşiktaş ile anıldı, yeni takımı Flamengo
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Adı daha öncesinde Beşiktaş ile geçen Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine dönmeye karar verdi ve tercihi Flamengo oldu

Emerson, Flamengo'da 22 numaralı formayı giyecek.

Emerson, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Brezilyalı oyuncu için basında Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile geleceği hakkında haberler çıkmıştı.

PERFORMANSI

Emerson Royal, geçtiğimiz sezonda Milan forması ile 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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