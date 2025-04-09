Beşiktaş'ı şok eden istatistik: 101 puan fark!

Kasımpaşa beraberliğiyle şu an lider Galatasaray'ın 23 puan gerisine düşen Kartal, geçen sezon 46 puan fark yemişti. 2022-23'te 10 ve 2021-22'de 22 olmak üzere aradaki puan farkı 101'e kadar çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı şok eden istatistik: 101 puan fark!
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09 Nisan 2025 10:27
Beşiktaş, 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından belini doğrultamadı. Siyah-beyazlıların son 4 sezonda yaşadığı başarısızlık puan tablosuna da korkunç bir şekilde yansıdı.

Kasımpaşa karşısında son anda 1 puanı kurtaran ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Kartal, şu an lider Galatasaray'ın 23 puan gerisine düştü.

Geçen sezon tamamlandığında Beşiktaş, şampiyon Cimbom'dan 46 puan fark yemiş ve bu durum siyah-beyazlıların en kötü sezonu olarak tarihe yazılmıştı.

2022-2023'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Kartal, liderin 10 puan gerisinde kaldı.

2021-2022'de Trabzonspor'un ipi göğüslediği sezonda ise Beşiktaş, rakibinden 22 puan fark yemişti.

101 PUAN FARK!

Son dört sezonda Beşiktaş, zirvenin 101 puan gerisinde kaldı. Bu sezonun bitimine 8 hafta kala farkın açılması halinde Beşiktaş, yeni kötü bir istatistiğin sahibi olacak.

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