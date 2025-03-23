Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3 golle mağlup

Beşiktaş, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile başladı.
İstanbulspor ise maça İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Kerem Şen, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin 11'i ile çıktı.
İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Gabriel Paulista'yla beraberliği yakaladı. İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
RICARDO 90 DAKİKA OYNADI
Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Elan Ricardo Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.
OXLADE OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.
RAFA SILVA OYUNDAN ÇIKTI
Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile başladı.
İstanbulspor ise maça İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Kerem Şen, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin 11'i ile çıktı.
İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Gabriel Paulista'yla beraberliği yakaladı. İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
RICARDO 90 DAKİKA OYNADI
Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Elan Ricardo Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.
OXLADE OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.
RAFA SILVA OYUNDAN ÇIKTI
Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.