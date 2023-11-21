Beşiktaş evinde Kangoeroes Mechelen'i konuk ediyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Kangoeroes Mechelen'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş evinde Kangoeroes Mechelen'i konuk ediyor
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21 Kasım 2023 13:57
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 22 Kasım Çarşamba Günü (yarın) Belçika temsilcisi Kangoeroes Mechelen'i ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inden mağlup ayrılan Beşiktaş, averajla ikinci sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Kangoeroes Mechelen ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk müsabakayı Kangoeroes Mechelen 83-74 kazandı.

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