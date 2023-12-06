Beşiktaş Emlakjet, Joventut Badalona'yı ağırlayacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta mücadelesinde bugün İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak.



BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor. Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.



Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.



İki ekip grup maçlarının ilk haftasında İspanya'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini deplasmanda 63-62 mağlup etmişti.





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