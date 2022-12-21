Beşiktaş Emlakjet'in yeni koçu: Igor Milicic

Beşiktaş Emlakjet Polonya Milli Takımı'nın Başantrenörü Igor Milicic ile anlaşma sağladı.



Akşam'da yer alan habere göre; 46 yaşındaki Hırvat başantrenör Igor Milicic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak.



Son olarak Polonya ile EuroBasket 2022'de dördüncülük elde eden Milicic, oyunculuğu döneminde ülkemizde Türk Telekom ve Tuborg Pilsener formaları da giymişti.



İki galibiyeti var



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde üst üste beş maçtır kazanamayan Beşiktaş Emlakjet'in ligde sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Son olarak siyah beyazlı takım ligde Aliağa Petkimspor'a 97-83 mağlup oldu.



Oktay Mahmuti ile anlaşılamadı



Beşiktaş Emlakjet Yönetimi ilk olarak Oktay Mahmuti ile görüştü. Mahmuti ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Emlakjet Igor Milicic'i takımın başına getirdi.



Ahmet Kandemir'in koordinatörlüğe devam etmesi bekleniyor



Lig'de oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Beşiktaş Emlakjet'te geçtiğimiz günlerde baş antrenör Ahmet Kandemir istifa etmiş fakat istifası Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmemişti. Aynı zamanda basketbol şube koordinatörü olan Kandemir'in koordinatörlüğe devam etmesi bekleniyor





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