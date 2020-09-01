Beşiktaş elendi, Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor oldu

Beşiktaş, sezon öncesindeki hazırlık maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşacak.

Beşiktaş elendi, Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor oldu
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01 Eylül 2020 22:56
Sezon öncesi hazırlık turnuvası "The Land Of Legends Cup" kapsamında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Yatabare'den geldi.

Beşiktaş maça Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou ve Larin 11'iyle çıkarken, Sivasspor ise Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan ve Yatabare ile başladı.

Finale yükselen Sivasspor, 5 Eylül'de Fenerbahçe ile turnuvanın şampiyonu olmak için mücadele verecek.  Beşiktaş ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

N'KOUDOU SAKATLANDI

Beşiktaş'ın kendisinden çok şeyler beklediği Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Fransız oyuncunun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.

 

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