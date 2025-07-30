Beşiktaş Dovbyk'i radarına aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyet sonrası hücum rotasyonunu geliştirme kararı aldı.
Siyah-beyazlılar, bu kapsamda rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, Brighton'ın golcüsü Evan Ferguson'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması sonrasında Dovbyk'i geri planda tutma kararı aldı.
30 MİLYON EURO İSTENDİ
Roma'nın 28 yaşındaki golcü için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi. Ancak Serdal Adalı yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.
KAMP SONRASI NİHAİ KARAR
Dovbyk'in geleceği Roma'nın İngiltere'deki kampı sonrasında belli olacak. İtalyan devinin yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Dovbyk hakkındaki raporunu kamp sonunda vermesi bekleniyor.
Ukraynalı golcünün Roma'dan ayrılmayı düşünmediği de edinilen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Dovbyk geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik katkıda bulundu.
Siyah-beyazlılar, bu kapsamda rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, Brighton'ın golcüsü Evan Ferguson'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması sonrasında Dovbyk'i geri planda tutma kararı aldı.
30 MİLYON EURO İSTENDİ
Roma'nın 28 yaşındaki golcü için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi. Ancak Serdal Adalı yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.
KAMP SONRASI NİHAİ KARAR
Dovbyk'in geleceği Roma'nın İngiltere'deki kampı sonrasında belli olacak. İtalyan devinin yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Dovbyk hakkındaki raporunu kamp sonunda vermesi bekleniyor.
Ukraynalı golcünün Roma'dan ayrılmayı düşünmediği de edinilen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Dovbyk geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik katkıda bulundu.