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Beşiktaş Dovbyk'i radarına aldı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Roma'da ikinci planda kalan Artem Dovbyk'i transfer gündemine aldı.

calendar 30 Temmuz 2025 08:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Dovbyk'i radarına aldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyet sonrası hücum rotasyonunu geliştirme kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, bu kapsamda rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, Brighton'ın golcüsü Evan Ferguson'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması sonrasında Dovbyk'i geri planda tutma kararı aldı.


30 MİLYON EURO İSTENDİ

Roma'nın 28 yaşındaki golcü için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi. Ancak Serdal Adalı yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.

KAMP SONRASI NİHAİ KARAR

Dovbyk'in geleceği Roma'nın İngiltere'deki kampı sonrasında belli olacak. İtalyan devinin yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Dovbyk hakkındaki raporunu kamp sonunda vermesi bekleniyor.

Ukraynalı golcünün Roma'dan ayrılmayı düşünmediği de edinilen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Dovbyk geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

 
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