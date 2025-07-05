05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
0-183'
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaşmaya yakın

Beşiktaş, Jens Cajuste transferi için Napoli ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

calendar 05 Temmuz 2025 16:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaşmaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Jens Cajuste'nin transferinde önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş, Jens Cajuste için 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde Napoli ile masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın transferde sona yakalştığı öğrenildi.


Napoli'nin 2023'te Reims'ten 11.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Cajuste, geçen sezon Ipswich Town'da 33 maça çıktı. ABD asıllı İsveçli ön libero 1 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Jens Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.