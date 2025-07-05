Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Jens Cajuste'nin transferinde önemli mesafe kat etti.
Beşiktaş, Jens Cajuste için 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde Napoli ile masaya oturdu.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın transferde sona yakalştığı öğrenildi.
Napoli'nin 2023'te Reims'ten 11.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Cajuste, geçen sezon Ipswich Town'da 33 maça çıktı. ABD asıllı İsveçli ön libero 1 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Jens Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Jens Cajuste için 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6,5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde Napoli ile masaya oturdu.
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın transferde sona yakalştığı öğrenildi.
Napoli'nin 2023'te Reims'ten 11.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Cajuste, geçen sezon Ipswich Town'da 33 maça çıktı. ABD asıllı İsveçli ön libero 1 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Jens Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.