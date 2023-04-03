Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında kazandığı maçla bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.
Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli rakibiyle Vodafone Park'ta golsüz berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbiyi de 2-1 kaybetmişti.
Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir derbide birden fazla gol attı.
Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli rakibiyle Vodafone Park'ta golsüz berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbiyi de 2-1 kaybetmişti.
Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir derbide birden fazla gol attı.
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