Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında kazandığı maçla bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.



Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli rakibiyle Vodafone Park'ta golsüz berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbiyi de 2-1 kaybetmişti.



Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir derbide birden fazla gol attı.





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