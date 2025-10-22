22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket ile karşı karşıya gelecek.

calendar 22 Ekim 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket ile karşı karşıya gelecek.

Maurice Chevalier Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş BOA ile Charnay Basket, grupta oynadığı iki maçta 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, KSSSE ENEA AZS AJP Gorzow'a deplasmanda 87-82 mağlup olurken, Athinaikos Qualco'yu ise evinde 87-84 yenmeyi başardı.

Charnay Basket ise deplasmanda Athinaikos Qualco'ya 75-59 kaybederken, sahasında KSSSE ENEA AZS AJP Gorzow'u 84-70 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
