Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor

Kadın basketbolunda Beşiktaş, yarı final serisi ikinci maçında 3 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor
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02 Nisan 2025 16:14

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş BOA, 3 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu ilk maçta rakibini 49 sayı farkla 91-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. 

Seride iki galibiyete ulaşacak takım, Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring eşleşmesinin galibiyle ffinalde karşılaşacak.

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