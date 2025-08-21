UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, Lausanne-Sport deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, Stade de la Tuiliere'de oynanan maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica attı. Ev sahibi Lausanne-Sport'un eşitlik golünü ise 83. dakikada Bryan Okoh kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor müsabakasına göre İsviçre deplasmanında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine Ersin Destanoğlu ile David Jurasek'e şans verdi.
Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısında kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi. Takımını sahaya üçlü savunmayla süren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Orta alanı Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve David Jurasek'e emanet eden Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ile Tammy Abraham'ı sahaya sürdü.
ERSİN İLK KEZ OYNADI
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezonki ilk maçına Lausanne karşısında çıktı.
Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasıyla siyah-beyazlı oyuncu, 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı.
Beşiktaş'ta kaptan kaleci Mert Günok'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla milli futbolcu, maçta kaptanlık görevini aldı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
İsviçre'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne ile oynanan play-off turu ilk karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
La Tuiliere Stadı'nda oynanan maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.
Öte yandan, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise müsabakayı Lausanne'lı futbolseverlerle yan yana izledi.
BEŞİKTAŞ DEVRE BİTMEDEN ÖNDE
Beşiktaş, Lausanne karşısında ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikasında ise Milot Rashica ile 1-0 öne geçti.
Bu dakikada Jurasek'in soldan ortasında kaleciden dönen top Milot Rashica'nın önünde kaldı. Rashica, yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
BEŞİKTAŞ, OKOH'A ENGEL OLAMADI
Beşiktaş, Lausanne karşısında ikinci yarıda uzun süre 1-0'lık üstünlüğünü korudu. Siyah-beyazlılar, 83. dakikada Bryan Okoh'un golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: La Tuiliere
Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Dk. 90+2 Fofana), Soppy (Dk. 63 Butler-Oyedeji), Roche, Custodio, Lekoueiry (Dk. 86 Ajdini), Sene, Diakite (Dk. 86 Sigua)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rashica (Dk. 84 Taylan Bulut), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 84 Kartal Yılmaz), Jurasek (Dk. 68 Emrecan Terzi), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Goller: Dk. 45 Rashica (Beşiktaş), Dk. 83 Okoh (Lausanne)
Sarı kartlar: Dk. 31 Uduokhai, Dk. 67 Rashica, Dk. 88 Abraham (Beşiktaş), Dk. 52 Peter Zeidler (Teknik direktör) (Lausanne)
