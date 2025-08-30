Beşiktaş anlaştı: Vaclav Cerny!

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny konusunda mutlu sona çok yakın...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Cerny'nin adı geçti. Yalçın, yorumculuk yaparken Glasgow Rangers'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta 27 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiğini söylemişti. Beşiktaş'ın yeni hocası, aynı görüşte olduğunu Adalı'ya iletti.
SERDAL ADALI ANLAŞTI
Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden görüşüp prensipte anlaşmaya vardı. Çekyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
