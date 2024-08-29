Kadrosuna; Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş'i katan Beşiktaş Yönetimi, şimdi gözünü sağ kanat transferine çevirdi.
HEDEF ANGELO
Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için düşündüğü ilk isim, Angelo Gabriel. 19 yaşındaki Brezilyalı ve kulübü Chelsea ile kiralama konusunda anlaşma sağlanmış olmasına karşın teknik direktör Enzo Maresca'nın bu oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda henüz karar vermemiş olması ve satın alma opsiyonu konusundaki anlaşmazlık, transfer sürecinin uzamasına yol açtı.
ANGELO OLMAZSA JOAO MARİO
Chelsea'den haber bekleyen Beşiktaş'ın kanat adayları listesindeki ikinci isim, Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Portekizli Joao Mario. Angelo transferi gerçekleşmezse Joao Mario ile masaya oturulacak.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.
HEDEF ANGELO
Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için düşündüğü ilk isim, Angelo Gabriel. 19 yaşındaki Brezilyalı ve kulübü Chelsea ile kiralama konusunda anlaşma sağlanmış olmasına karşın teknik direktör Enzo Maresca'nın bu oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda henüz karar vermemiş olması ve satın alma opsiyonu konusundaki anlaşmazlık, transfer sürecinin uzamasına yol açtı.
ANGELO OLMAZSA JOAO MARİO
Chelsea'den haber bekleyen Beşiktaş'ın kanat adayları listesindeki ikinci isim, Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Portekizli Joao Mario. Angelo transferi gerçekleşmezse Joao Mario ile masaya oturulacak.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.