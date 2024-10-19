Beşiktaş, forvet arayışlarına devam ediyor. Adaylar arasına Norveçli Erik Botheim de girdi.
24 yaşındaki oyuncu, Bodo formasıyla dikkatleri çeken Botheim, daha sonra Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tuttu. Krasnodar ile olan sözleşmesini savaş nedeniyle feshetti ve Salernitana'ya geçiş yaptı. 1.87 boyundaki Norveçli golcü şu anda Malmö FF takımında oynuyor.
PERFORMANSI
Kariyerinde 178. maçına çıkan Botheim, 48 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. Siyah-beyazlıların, Immobile'yi hem alternatif oluşturabilecek hem de İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim olan Erik Botheim için görüşmelerine en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.
GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ
Botheım Krasnodar günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcunun bonservisi elindeydi. Ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı. Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de yönünü Salernitana'ya çevirdi. Burada performansıyla oldukça dikkat çekti. Botheim'in en önemli özellikleri hızlı, çevik ve güçlü olması. Uzun boyunun avantajını kullanarak kafa golleri ile de dikkatleri çekiyor.
Beşiktaş'a yeni Norveçli golcü: Erik Botheim
Beşiktaş, forvet adayları arasına Malmö'de oynayan Norveçli Erik Botheim'i de ekledi.
Beşiktaş, forvet arayışlarına devam ediyor. Adaylar arasına Norveçli Erik Botheim de girdi.
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