Beşiktaş'a öneri: Calabria!

Beşiktaş, Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından sağ bek arayışlarına yeniden başladı.
Daha önce de gündeme gelen Nelson Semedo halen gündemde. Ancak spor yayıncı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yolu Milan'dan geçen bir isim kulübe önerildi. Söz konusu futbolcunun Davide Calabria olduğu ifade ediliyor. Kariyeri sık sık sakatlıklarla sekteye uğrayan 28 yaşındaki sağ bek sezonu Bologna'da tamamlamış, Milan ile kontratının bitmesiyle de serbest oyuncu statüsü kazanmıştı. Oyuncu, Solskjaer'e sunulacak, gelecek yanıta göre hareket edilecek.
Geçtiğimiz sezon toplamda 26 maçta süre bulan Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. (Nefes)
Daha önce de gündeme gelen Nelson Semedo halen gündemde. Ancak spor yayıncı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yolu Milan'dan geçen bir isim kulübe önerildi. Söz konusu futbolcunun Davide Calabria olduğu ifade ediliyor. Kariyeri sık sık sakatlıklarla sekteye uğrayan 28 yaşındaki sağ bek sezonu Bologna'da tamamlamış, Milan ile kontratının bitmesiyle de serbest oyuncu statüsü kazanmıştı. Oyuncu, Solskjaer'e sunulacak, gelecek yanıta göre hareket edilecek.
Geçtiğimiz sezon toplamda 26 maçta süre bulan Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. (Nefes)