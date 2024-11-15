Beşiktaş'a Lyon'dan transfer önerisi!

Olympique Lyon'da oynayan Malick Fofana menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
19 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabilen Belçikalı kanat; hem fiziksel hem de teknik açıdan oldukça yetenekli.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Genç yıldızın piyasa değeri 15 milyon Euro gösteriliyor. Fofana'nın 30 Haziran 2028'e kadar Lyon'la sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun performansı ve gelecekteki potansiyeli Siyah-Beyazlı takımın rotasyonda elini güçlendirebilir. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programına daha fazla derinlik kazandırmak.
"TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"
Özellikle Süper Lig ve Avrupa'daki mücadelelerde kanat oyuncularının önemi büyük. Giovanni van Bronckhorst'un takımda birçok bölgeye transfer yapmak istediği biliniyor. Özellikle kanat bölgesine Ocak'ta transfer düşünen Hollandalı çalıştırıcı "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bir fırsat" demişti.
19 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabilen Belçikalı kanat; hem fiziksel hem de teknik açıdan oldukça yetenekli.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Genç yıldızın piyasa değeri 15 milyon Euro gösteriliyor. Fofana'nın 30 Haziran 2028'e kadar Lyon'la sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun performansı ve gelecekteki potansiyeli Siyah-Beyazlı takımın rotasyonda elini güçlendirebilir. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programına daha fazla derinlik kazandırmak.
"TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"
Özellikle Süper Lig ve Avrupa'daki mücadelelerde kanat oyuncularının önemi büyük. Giovanni van Bronckhorst'un takımda birçok bölgeye transfer yapmak istediği biliniyor. Özellikle kanat bölgesine Ocak'ta transfer düşünen Hollandalı çalıştırıcı "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bir fırsat" demişti.