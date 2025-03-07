Beşiktaş'a Jean Onana'dan haberler kötü!

Beşiktaş'a 25 yaşındaki oyuncusu Jean Onana'dan yine iyi haber gelmeyecek gibi.



43 DAKİKA FORMA GİYDİ!



Kamerunlu ön libero kiralandığı Serie A takımı Genoa'da ilk 5 haftada sadece 43 dakika forma giyebildi.



25 yaşındaki futbolcu, Venezia maçında 2; Inter maçında 18, son Empoli maçında da 23 dakika sahada kaldı.



Geçen sezon Marsilya'ya kiralanan Onana ilk 5 maçın 4'ünde 11'de sahaya çıkıp; 3'ünde 90 dakika, 1'inde ise 86 dakika sahada kalmasına rağmen siyah beyazlılara geri dönmüştü.



