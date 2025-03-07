Beşiktaş'a Jean Onana'dan haberler kötü!

Beşiktaş'a 25 yaşındaki oyuncusu Jean Onana'dan yine iyi haber gelmeyecek gibi.
43 DAKİKA FORMA GİYDİ!
Kamerunlu ön libero kiralandığı Serie A takımı Genoa'da ilk 5 haftada sadece 43 dakika forma giyebildi.
25 yaşındaki futbolcu, Venezia maçında 2; Inter maçında 18, son Empoli maçında da 23 dakika sahada kaldı.
Geçen sezon Marsilya'ya kiralanan Onana ilk 5 maçın 4'ünde 11'de sahaya çıkıp; 3'ünde 90 dakika, 1'inde ise 86 dakika sahada kalmasına rağmen siyah beyazlılara geri dönmüştü.
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