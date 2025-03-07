Beşiktaş'a Jean Onana'dan haberler kötü!

Beşiktaş'ın Serie A takımı Genoa'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana, ilk 5 haftada sadece 43 dakika forma giyebildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a Jean Onana'dan haberler kötü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 12:01

Beşiktaş'a 25 yaşındaki oyuncusu Jean Onana'dan yine iyi haber gelmeyecek gibi.

43 DAKİKA FORMA GİYDİ! 

Kamerunlu ön libero kiralandığı Serie A takımı Genoa'da ilk 5 haftada sadece 43 dakika forma giyebildi.

25 yaşındaki futbolcu, Venezia maçında 2; Inter maçında 18, son Empoli maçında da 23 dakika sahada kaldı.

Geçen sezon Marsilya'ya kiralanan Onana ilk 5 maçın 4'ünde 11'de sahaya çıkıp; 3'ünde 90 dakika, 1'inde ise 86 dakika sahada kalmasına rağmen siyah beyazlılara geri dönmüştü. 

 
 


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery