Beşiktaş'a Fransa'dan transfer

Beşiktaş'ın, Toulouse forması giyen Rafael Ratao için resmi transfer teklifinde bulunduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Fransa'dan transfer
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13 Şubat 2023 15:54
Onur Bulut ve Omar Colley ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın, Rafael Ratao için Toulouse'un kapısını resmi teklifle çaldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların teklif rakamının henüz belli olmadığı vurgulandı.

DAMIEN COMOLLI REDDETTİ

Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin, takımın önemli bir parçası olan Brezilyalı yıldız için gelen bu teklifi ilk etapta reddettiği öne sürüldü.

Sol kanatta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ kanat ve forvet hattında da görev alabiliyor.

Bu sezon Ligue 1'de 20 maça çıkan Ratao, 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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