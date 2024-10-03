Beşiktaş'a deplasman yasağı! UEFA'ya gidecekler

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lyon'a konuk olacağı maça siyah beyazlı takımın taraftarlarının gitmesi yasaklandı. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a deplasman yasağı! UEFA'ya gidecekler
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03 Ekim 2024 12:13
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Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

7 YIL ÖNCE OLAY YAŞANMIŞTI

Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi.

Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı.

Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geridr kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.

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