Beşiktaş'a 5.62 milyon euro sponsorluk geliri

Beşiktaş, Bitci ile 5.62 milyon euro karşılığında 3 yıllık tribün isim sponsorluğu anlaşması yapıldığını duyurdu.



KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



