Beşiktaş'a 5.62 milyon euro sponsorluk geliri

Beşiktaş, Bitci ile 5.62 milyon euro karşılığında 3 yıllık tribün isim sponsorluğu anlaşması yapıldığını duyurdu.
KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.