Beşiktaş'a 5.62 milyon euro sponsorluk geliri

Flaş transferler yapan Beşiktaş'ta yeni sponsorluk anlaşmaları açıklanmaya devam ediyor.

Haber; AA
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Beşiktaş'a 5.62 milyon euro sponsorluk geliri
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06 Eylül 2021 19:14
Beşiktaş, Bitci ile 5.62 milyon euro karşılığında 3 yıllık tribün isim sponsorluğu anlaşması yapıldığını duyurdu.

KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.


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