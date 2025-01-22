Beşiktaş'a 18 milyon euroluk on numara!

Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Akşam'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekibin, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile yakından ilgileniyor.
SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL
Öte yandan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
Buendia'nın Ada ekibiyle sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon Villa'da 19 maça çıkan Buendia, 3 gol attı. Bu sezon toplam 446 dakika süre alabildi.
Akşam'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekibin, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile yakından ilgileniyor.
SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL
Öte yandan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
Buendia'nın Ada ekibiyle sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon Villa'da 19 maça çıkan Buendia, 3 gol attı. Bu sezon toplam 446 dakika süre alabildi.