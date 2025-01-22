Beşiktaş'a 18 milyon euroluk on numara!

Beşiktaş İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a 18 milyon euroluk on numara!
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22 Ocak 2025 10:25
Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Akşam'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekibin, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile yakından ilgileniyor.

SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL

Öte yandan 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.

Buendia'nın Ada ekibiyle sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Villa'da 19 maça çıkan Buendia, 3 gol attı. Bu sezon toplam 446 dakika süre alabildi.

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