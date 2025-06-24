Beşiktaş'a 1 milyarlık kaynak fırsatı!

Beşiktaş'ta yapılan genel kurulda yönetime verilen yetkilerden biri de şirket hisselerinin satışı ve rehin verilmesi konusundaki onaydı.
Buna göre yönetim "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51'in altına düşmemek kaydıyla halka açıklık oranının değiştirilmesi ve hisse senetleri üzerine rehin tesis edilmesi konusunda karar alınması ve kararların uygulanması için" yetkili kılındı.
Bu durum Beşiktaş Derneği'nin şirketteki yüzde 70.12'lik payının önemli bir gelir kalemi oluşturması anlamına geliyor.
Siyah-Beyazlı yönetim bu verilen yetkiye istinaden yüzde 51'in üzerindeki bölüm olan yüzde 19.12'lik hisseyi satabilir veya rehin vererek kredi kullanabilir.
BORSADA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yaklaşık 585 milyon Beşiktaş payına karşılık gelen bu hisselerin borsadaki piyasa değeri de 1 milyar TL'yi aşıyor. Genel kurulun onayını olumlu algılayan Beşiktaş hisselerinin dün borsadaki yükselişi de dikkat çekti. Savaş dolayısıyla olumsuz piyasaya rağmen hisseler dün yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
Buna göre yönetim "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51'in altına düşmemek kaydıyla halka açıklık oranının değiştirilmesi ve hisse senetleri üzerine rehin tesis edilmesi konusunda karar alınması ve kararların uygulanması için" yetkili kılındı.
Bu durum Beşiktaş Derneği'nin şirketteki yüzde 70.12'lik payının önemli bir gelir kalemi oluşturması anlamına geliyor.
Siyah-Beyazlı yönetim bu verilen yetkiye istinaden yüzde 51'in üzerindeki bölüm olan yüzde 19.12'lik hisseyi satabilir veya rehin vererek kredi kullanabilir.
BORSADA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yaklaşık 585 milyon Beşiktaş payına karşılık gelen bu hisselerin borsadaki piyasa değeri de 1 milyar TL'yi aşıyor. Genel kurulun onayını olumlu algılayan Beşiktaş hisselerinin dün borsadaki yükselişi de dikkat çekti. Savaş dolayısıyla olumsuz piyasaya rağmen hisseler dün yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
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