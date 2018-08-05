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Beş büyük lig, transfere 3.5 milyar Euro harcadı!

Guardian'ın çalışmasına göre Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de 4 Ağustos itibariyle transfer raporu yayınlandı. 1029 futbolcu anlaşmasında kulüplerin kasasından 3.58 milyar Euro çıktı.

Kaynak: Milliyet
Beş büyük lig, transfere 3.5 milyar Euro harcadı!
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05 Ağustos 2018 05:59
Avrupa'da en çok takip edilen 5 büyük futbol liginde transfer piyasası adeta dudak uçuklatıyor.

Liglerin başlamasına sayılı günler kala Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de 2018-19 futbol sezonu için transfere harcanan paranın 4 Ağustos 2018 itibariyle 3.58 milyar Euro'yu bulduğu belirlendi.

İngiltere'de yayın yapan Guardian Gazetesi'nin internet sitesinde özel olarak tasarlanan transfer sayacında an be an kulüplerin hamleleri ortaya konuyor.

Mbappe başta

Buna göre de kulüplerin 1029 futbolcuyla yaptığı anlaşmanın detaylı dökümleri yer alıyor. 5 büyük ligde tek tek tüm takımların detayları verilirken, en değerli sözleşmelere göre bir de sıralama yapılıyor.

Buna göre, Cristiano Ronaldo'nun 88 milyon sterlin (100 milyon euro) ile Real Madrid'den Juventus'a geçişi en dikkat çekici transfer olarak zirvede duruyor. PSG'ye geçen sezon Monaco'dan kiralık getirilen Mbappe ise 159.3 milyon sterlinle satın alma opsiyonu kullanıldığı için listede ilk sırada gösterildi.

Listede 3. sırada Liverpool'un Roma'dan aldığı kaleci Alisson 65 milyon sterlinle yer aldı. Yine Riyad Mahrez'in de Leicester City'den Manchester City'ye 60 milyon sterline geçmesi dikkat çekti. İngiltere Premier Lig, 1.13 milyon sterlinle ilk sırada yer alırken, Serie A 996 milyon sterlini buldu. La Liga da 840 milyon sterlin harcama yaparken, Ligue 1'de de 750.4 milyon sterlini gördü. Bundesliga'da da yapılan harcama 578.4 milyon sterlin oldu.

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