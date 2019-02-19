"Fiziksel olarak, kendi yaş grubunun çok üstünde"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in kulüp yönetim kurulu üyesi ve altyapı sorumlusu İsmail Geçim, 16 yaşındaki futbolcuları Bertuğ Özgür Yıldırım için Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldıklarını söyledi.İsmail Geçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bertuğ Özgür'ün kendi yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında yer aldığını dile getirdi.Bertuğ Özgür'ün henüz yolun başında olduğunu vurgulayan Geçim, şöyle konuştu:"Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinden teklif aldık. Bertuğ Özgür Yıldırım, bizim çok umut bağladığımız bir oyuncu. Fatih Terim, oyuncu için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun ile görüştü. Fikret Orman da yönetim kuruluna oyuncu için talepte bulundu. Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı Sorumlusu Metin Albayrak'la da telefonda konuştum. Biz oyuncuyu yönetim kurulu kararıyla bırakmama kararı aldık."İsmail Geçim, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın hücum hattında birçok bölgede oynayabildiğini aktardı.Geçim, 16 yaşındaki hücum oyuncusu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:"İki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Bertuğ, 1,85 metre boyunda, adam eksiltme özelliği olan, çabuk ve süratli bir oyuncu. Hava hakimiyeti ve gol vuruşlarında da etkili. Fiziksel olarak, kendi yaş grubunun çok üstünde. Oyuncunun, A Milli Futbol Takımı seviyesine gelebileceğine inanıyoruz. Yolun çok başında, çalışarak büyük yerlere gelebilir."İsmail Geçim, gelen tekliflerden sonra Bertuğ Özgür ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayacaklarını belirtti.Kanat oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım, bu sezon 17 Yaş Altı Futbol Takımı ile oynadığı 13 müsabakada 13 gol kaydetti.